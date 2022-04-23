О чем говорили главы минобороны США и России перед началом спецоперации в Украине?

Глава Пентагона Ллойд Остин позвонил министру обороны России Сергею Шойгу за шесть дней до начала специальной операции в Украине.

Как передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru, об этом пишет американская газета The Washington Post.

По данным издания, перед спецоперацией, 18 февраля, между политиками произошел "напряженный" телефонный разговор. Автор пишет, что Остин знал о намерениях Москвы и высказал это коллеге. Шойгу якобы ответил ему, что Россия перенаправила войска с одного региона в другой из-за учений.

"Напряженный последний телефонный разговор между двумя высшими должностными лицами министерства обороны, описанный людьми, знакомыми с тем, как все развивалось, был одним из многочисленных действий, которые Остин предпринял в преддверии спецоперации", - рассказало издание.