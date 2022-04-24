Турецкая армия за сутки ликвидировала 50 боевиков на севере Сирии

Вооруженные силы Турции проводят масштабную антитеррористическую операцию на севере Сирии. Операция была начата в ответ на гибель в результате обстрела сотрудника МВД Турции, сообщает Day.Az со ссылкой на Анадолу.

По предварительным данным, в рамках продолжающейся операции с участием частей спецназа Турции, нейтрализовано 50 боевиков.

Террористы накануне обстреляли из противотанкового оружия один из полицейских участков в зоне операции "Щит Евфрата" на севере Сирии, погиб боец спецназа МВД Турции Айтач Алтунорс.

Кроме того, были обстреляны расположения турецких военных в ряде других районов.

В ответ турецкая армия нанесла по объектам террористов массированный артиллерийский удар, в том числе из САУ. После этого на зачистку районов выдвинулись отряды спецназа.

В Минобороны Турции подчеркнули, что ни один обстрел и атака на турецких военных не останутся без ответа. "ВС Турции не допустят нарушения мира и стабильности в зонах операций", - отметили в оборонном ведомстве.