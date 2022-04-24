https://news.day.az/world/1456076.html Генсек ООН совершит визит в Турцию
Генсек ООН совершит визит в Турцию
Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш в понедельник прибудет в Анкару.
Как передает Day.Az со ссылкой на агентство Reuters, об этом сообщили в субботу в офисе главы организации.
Гутерриш планирует встретиться в Турции с президентом страны Тайипом Эрдоганом. Темы предстоящих переговоров пока не обозначены.
26 апреля генеральный секретарь ООН отправится с визитом в Москву. Он встретится с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым и будет принят главой государства Владимиром Путиным.
28 апреля Гутерриш совершит визит в Украину и проведет переговоры с министром иностранных дел Дмитрием Кулебой и президентом Владимиром Зеленским.
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