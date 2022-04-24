https://news.day.az/world/1456082.html Анкара выступает за скорейшее прекращение огня в Украине - Хулуси Акар
Анкара выступает за скорейшее прекращение огня в Украине - Хулуси Акар
Министр национальной обороны Турции Хулуси Акар в субботнем телефонном разговоре с украинским коллегой Алексеем Резниковым подчеркнул необходимость скорейшего прекращения огня в Украине, передает Day.Az со ссылкой на Анадолу.
В оборонном ведомстве Турции сообщили, что собеседники затронули темы безопасного возвращения турецких торговых судов, ожидающих в портах Украины, а также двух военно-транспортных самолетов A400M ВВС Турции, остающихся в аэропорту Киева.
Турецкий министр подчеркнул, что Анкара готова и далее прилагать усилия для поставок гуманитарных грузов в Украину.
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