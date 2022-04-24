ВОЗ зарегистрировала случаи острого гепатита у детей в 12 странах

Всемирная организация здравоохранения заявила, что почти 170 случаев острого гепатита неизвестного происхождения были обнаружены у детей в 12 странах мира. Об этом говорится в заявлении ВОЗ, передает Day.Az со ссылкой на РЕН-ТВ.

"По состоянию на 21 апреля 2022 года было зарегистрировано по меньшей мере 169 случаев острого гепатита неизвестного происхождения в 11 странах Европейского региона ВОЗ и одном государстве в регионе Северной и Южной Америки", - написано в сообщении.

Отмечается, что из общего числа 114 случаев острого гепатита у детей зарегистрировано в Великобритании, 13 случаев - в Испании, 12 - в Израиле, девять - в США, шесть - в Дании. Менее пяти случаев обнаружили в Ирландии, по четыре - в Италии и Нидерландах, по два случая в Норвегии и Франции, по одному в Румынии и Бельгии.

Согласно данным организации, возраст заболевших колеблется от 1 месяца до 16 лет. Примерно 10% пациентам потребовалась трансплантация печени. ВОЗ располагает информацией по меньшей мере об одном смертельном исходе.

В организации заявили, что вирусы гепатита А, B, С, E и D не обнаружены ни в одном из этих случаев. В 74 случаях выявили аденовирус, у 18 человек при молекулярном тестировании обнаружили аденовирус группы F (тип 41). SARS - CoV - 2 обнаружили в 20 случаях среди тех, кто был протестирован. Кроме того, у 19 человек была найдена коинфекция SARS - CoV - 2 и аденовируса.