Береговая охрана Японии спасла четырех человек с пропавшего круизного судна

Береговая охрана Японии спасла четырех человек с пропавшего в субботу круизного судна Kazu 1. Об этом, как передает Day.Az со ссылкой на Интерфакс, пишет NHK.

Пострадавшие находились в бессознательном состоянии, спасатели направили их в больницу.

Ранее с судна был получен сигнал бедствия, говорящий о том, что оно тонет и не может продолжать движение. На поиски людей были отправлены пять самолетов и шесть патрульных кораблей.

На Kazu 1 находились 24 туриста, включая двоих детей, и два члена экипажа. Сообщалось, что все они были одеты в спасательные жилеты.