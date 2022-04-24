ЕС достиг предварительного соглашения по закону о цифровых услугах - ВИДЕО
Совет ЕС сообщил в субботу, что было достигнуто предварительное соглашение с Европарламентом по закону о цифровых услугах (DSA) в целях борьбы с "нелегальным контентом" и "защиты пользователей онлайн", передает Day.Az со ссылкой на Интерфакс.
"Сегодня был сделан важный шаг: было достигнуто предварительное политическое соглашение по закону о цифровых услугах между Советом и Европейским парламентом. (...) DSA является первым в мире законом в области регулирования цифрового пространства", - следует из сообщения.
Законопроект "направлен на защиту цифрового пространства от распространения нелегального контента и обеспечение защиты основных прав пользователей", объясняется в коммюнике, опубликованном в Брюсселе.
Отмечается, что DSA под угрозой санкций обяжет крупные цифровые платформы и онлайн-поисковики бороться с "нелегальным контентом". Их число предстоит определить. Комментирующие DSA европейские СМИ отмечают, что речь может идти о двух десятках крупных компаний.
Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре