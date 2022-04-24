Китай займется нейтрализацией опасных для Земли астероидов

Китайское национальное космическое управление (CNSA) в ближайшие несколько лет приступит к реализации проекта по нейтрализации астероидов, представляющих угрозу для Земли. Об этом сообщил в воскресенье заместитель главы ведомства У Яньхуа, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

"Мы постараемся к концу 14-й пятилетки (2021-2025), либо в 2025-2026 годах приступить к испытанию технологий наблюдения с близкого расстояния за каким-либо астероидом, представляющим угрозу для Земли. При их помощи мы осуществим столкновение, в результате которого это небесное тело сместится со своей орбиты", - приводит его слова Центральное телевидение Китая.

Как пояснил замглавы CNSA, КНР собирается создать эффективную систему наземного и космического базирования, которая будет заранее оповещать об объектах, представляющих опасность для нашей планеты. Одновременно китайские специалисты планируют развивать технологии, способные предотвратить приближение таких небесных тел.

"Тем самым Китай вновь внесет свой вклад. Благодаря этому человечество будет по-настоящему противодействовать угрозе, которую астероиды представляют для Земли", - подытожил У Яньхуа.