Британия откроет первую за 30 лет угольную шахту

Правительство Британии откроет впервые за последние 30 лет угольную шахту для снижения зависимости от российских энергоресурсов. Об этом, как передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru, сообщает газета Daily Telegraph.

Согласно информации источников издания в правящей Консервативной партии, министр жилищного строительства, регионального развития и местного самоуправления Великобритании Майкл Гоув выступил за разработку будущей угольной шахты в городе Уайтхейвен в графстве Камбрия на северо-западе Британии. В правительстве уверены, что это предприятие позволит обеспечить углем ключевые сталелитейные заводы королевства.

Муниципальные власти также разрешили строительство этого объекта в Уайтхейвене в октябре 2020 года, но после критики от оппозиции и защитников окружающей среды британское правительство инициировало новую проверку целесообразности указанного проекта. Британский премьер Борис Джонсон в ноябре 2021-го в ходе Рамочной конвенции ООН об изменении климата (COP26) заявил, что не поддерживает строительство новых шахт.

По оценке издания, события в Украине могли вынудить главу правительства пересмотреть его позицию.

Подчеркивается, что министр Гоув должен принять окончательное решение по строительству шахты в Камбрии к 7 июля.