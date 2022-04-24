Во Франции открылись избирательные участки на президентских выборах

Голосование во втором туре президентских выборов началось в воскресенье во Франции. На всей территории страны в 08:00 по парижскому времени открылись 70 тысяч избирательных участков, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

В списках избирателей зарегистрированы 48,7 млн французов. В большинстве коммун Франции они смогут голосовать до 19:00 по местному времени. В таких крупнейших городах, как Париж, Лилль, Бордо, Марсель, Тулуза, голосование завершится на час позже - в 20:00 по местному времени.

Французам предстоит выбрать между двумя кандидатами, прошедшими во второй тур. Президент Франции Эмманюэль Макрон, избранный на этот пост в 2017 году, баллотируется на второй срок при поддержке созданного им движения "Республика на марше". Его соперница, депутат парламента Марин Ле Пен выдвинута партией "Национальное объединение".