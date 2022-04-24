Япония и США проведут масштабные учения

Военнослужащие сухопутных Сил самообороны Японии и морские пехотинцы США в течение двух недель с сентября по октябрь проведут совместные учения на северном японском острове Хоккайдо. Об этом в воскресенье сообщила газета Nikkei, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

Планируется, что в них будут задействованы более 4 тыс. военных, в связи с чем они станут самыми масштабными маневрами с участием американских морпехов на японской территории. Цель учений заключается "в повышении способности Японии и США отвечать на возникающие в Восточной Азии угрозы" с учетом военной спецоперации РФ в Украине и "продолжающегося военного усиления Китая", подчеркивает Nikkei.

Предыдущие учения Японии и США на Хоккайдо состоялись в декабре 2021 года. В ходе них стороны отработали совместные действия на суше и в воздухе, включая тренировочные полеты авиации, а также удары с боевых вертолетов по наземным целям.