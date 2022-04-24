Порты Франции вынуждены платить за простой российских судов

Французские порты пожаловались на то, что вынуждены оплачивать простой заблокированных российских судов. Кроме того, местные власти также за свой счет перемещают их внутри гаваней. Об этом сообщил телеканал France 2, передает Day.Az со ссылкой на РЕН-ТВ.

Например, в городе Сен-Мерло в регионе Бретань сейчас находится корабль длиной 141 метр, который практически не помещается у причала. Его нужно постоянно передвигать, чтобы освободить место для других судов.

"Даже если кажется, что это всего лишь крошечные перемещения в порту, на них каждый раз уходит много денег", - рассказал вице-председатель регионального совета Бретании Стефан Перрен.

По данным телеканала, на один из кораблей уже было потрачено около 50 тысяч евро, расходы легли на бюджет региона, который потребовал помощи государства. Работница профсоюза рассказала, что также из-за блокады грузовых судов на карантине находятся российские моряки, которые получают зарплату на заблокированные карты.

Французский суд позволил кораблю Pola Ariake покинуть порт Лорьян, таможня не смогла доказать, что судно действительно принадлежит оказавшемуся под санкциями россиянину, и теперь должна оплатить штраф в 100 тысяч евро в качестве возмещения убытков. France 2 добавил, что в ближайшее время состоятся еще несколько судебных заседаний , которые были инициированы владельцами кораблей.