Жестокое избиение тюменских студентов попало на камеры

Сотрудник торговой точки вместе с приятелем избил группу студентов из-за того, что им не понравился внешний вид одного из молодых людей. Видео инцидента оказалось в распоряжении РЕН-ТВ, передает Day.Az.

На записи видно, как трое студентов вместе с девушкой подходят к торговой точке. Один из них заходит внутрь, и в то же время в отношении парней начинает проявлять агрессию молодой мужчина. Завязывается потасовка, в которой в итоге приняли участие все три студента.

Инцидент произошел в ноябре 2021 года, и недавно стало известно решение суда. Дебоширов приговорили к 240 часам общественных работ, однако, по мнению отца одного из пострадавших студентов, такое наказание не соответствует нанесенному урону.

"Моего ребенка избили, а ответственности не понесли. Всего 240 часов общественных работ", - заявил мужчина.

Как уточняется, его сын в ходе драки получил переломы височной кости и основания черепа.