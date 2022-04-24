В Германии заявили, что отказ от газа РФ ударит по ФРГ сильнее COVID

Глава Ассоциации немецких торгово-промышленных палат ФРГ Мартин Ванслебен в интервью изданию Deutschlandfunk предсказал паралич экономики Германии при отказе от российского газа. Он считает, что это ударит по ФРГ сильнее, чем коронавирус, передает Day.Az со ссылкой на РЕН-ТВ.

По словам Ванслебена, ситуация вокруг Украины нарушила глобальные цепочки поставок, а это привело к росту цен не только на энергоресурсы, но и на все товары. Он считает, что Берлин не может отказаться от российских нефти и газа. Экономист добавил, что не стоит сравнивать последствия введения этой меры с влиянием пандемии COVID-19 на экономику страны, поскольку отказ от топлива ударит по ней сильнее.

Ванслебен считает, что отказ от российского газа посопособствует параличу немецкой экономике. Эксперт указал на то, что топливо используют не только для отопления, но и на производствах, включая химическую сферу.

"Если химическая промышленность в Германии перестанет производить, то колеса в Европе в долгосрочной перспективе остановятся. В нынешней ситуации эмбарго на газ стало бы катастрофой", - сказал он.