Shell предрекли большие убытки

Британская газета Financial Times предрекла Shell большие убытки из-за отказа от российских энергоресурсов - в частности, в случае выхода компании из проекта "Сахалин - 2", передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

Доля Shell в этом проекте составляет 27,5%, и из-за санкций голландско-британская компания обязана продать ее другим участникам. Закрытие бизнеса в России принесет Shell убытки на $5 млрд.

При этом российские акции компании готовы приобрести китайские компании Cnooc, CNPC и Sinopec - однако только в том случае, если Shell сделает значительную скидку.