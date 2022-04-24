В Бельгии застряли около 8 тыс. люксовых автомобилей из-за санкций против России

В порту Зебрюгге в Бельгии из-за санкций застряли около 8000 автомобилей премиум-класса, которые должны были отправиться в Россию, пишет The Wall Street Journal, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

Машины, в том числе последние модели Lexus, Cadillac и Mercedes, прибыли в Бельгию из Азии в первую неделю апреля, затем их должны были переправить в Россию. Директор автомобильного терминала порта Марк Адриансен пояснил, что машины попали под запрет на предметы роскоши, который ограничивает экспорт транспортный средств в Россию дороже €50 тыс. Также в порту оказались и другие товары, которые не могут быть направлены в РФ.

Зебрюгге - один из крупнейших в Европе портов, осуществляющих перевалку машин, через который проходит более двух миллионов автомобилей в год.

По словам должностных лиц порта, в настоящее время остановлено более 1000 контейнеров, направляющихся в Россию. Аналогичные меры были приняты в других европейских центрах экспорта.