https://news.day.az/world/1456126.html Протесты против убийств женщин в Мексике - ВИДЕО
Протесты против убийств женщин в Мексике - ВИДЕО
В городе Монтеррей на севере Мексики прошла акция протеста против убийств женщин после того, как в подвале одного из мотелей было найдено тело 18-летней Дебани Эскобар, пропавшей без вести 9 апреля, передает Day.Az со ссылкой на Евроньюс.
Согласно официальным данным, в Мексике наблюдается рост насилия в отношении женщин, в прошлом году было зарегистрировано 1006 гендерно мотивированных убийств, квалифицированных судебные властями как фемициды.
В 2020 году жертвами убийц стали 978 женщин.
Читать Day.Az в:
Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре