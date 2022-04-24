https://news.day.az/world/1456127.html "Врачи без границ" спасли мигрантов в Средиземном море - ВИДЕО
"Врачи без границ" спасли мигрантов в Средиземном море - ВИДЕО
Корабль гуманитарной организации "Врачи без границ" (MSF) в эту субботу спас 101 мигранта в Средиземном море, в том числе четырех маленьких детей и беременную женщину, передает Day.Az со ссылкой на Евроньюс.
Об этом неправительственная организация сообщила в своем Твиттере, уточнив, что сигнал бедствия был получен к северо-западу от побережья Ливии.
Большинство спасённых - граждане Эритреи.
С начала года 566 человек погибли или пропали без вести, пересекая Средиземное море, на пути в Европу.
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