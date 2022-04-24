"Врачи без границ" спасли мигрантов в Средиземном море

Корабль гуманитарной организации "Врачи без границ" (MSF) в эту субботу спас 101 мигранта в Средиземном море, в том числе четырех маленьких детей и беременную женщину, передает Day.Az со ссылкой на Евроньюс.

Об этом неправительственная организация сообщила в своем Твиттере, уточнив, что сигнал бедствия был получен к северо-западу от побережья Ливии.

Большинство спасённых - граждане Эритреи.

С начала года 566 человек погибли или пропали без вести, пересекая Средиземное море, на пути в Европу.