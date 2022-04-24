Число выявленных случаев заражения COVID-19 в мире превысило 509 млн

Число зарегистрированных случаев заражения коронавирусом в мире на утро воскресенья достигло 509 млн 200 тыс. 543, свидетельствуют данные американского университета Джонса Хопкинса, передает Day.Az со ссылкой на Интерфакс.

С начала распространения вируса в мире после заражения COVID-19 скончались 6 млн 217 тыс. 54 человека.

Также в мире сделали 11 млрд 233 млн 846 тыс. 427 прививок против коронавируса.

В число стран с более чем 20 млн случаев заражения входят США, Индия, Бразилия, Франция, Германия и Великобритания.

Число инфицированных и скончавшихся от последствий заражения соответственно составило:

США -80 971 930 и 991 231.

Индия - 43 057 545 и 522 193.

Бразилия - 30 345 808 и 662 855.

Франция - 28 435 100 и 146 057.

Германия - 24 180 512 и 134 179.

Великобритания - 22 106 306 и 173 985.

По данным портала Worldometers, который специализируется на статистических данных по важнейшим мировым событиям, коэффициент смертности на 1 млн населения планеты составил на утро субботы 800,8. В США на 1 млн жителей скончались 3 044 человека, Индии - 372, Бразилии - 3 078, Франции - 2 213, Великобритании - 2 530, Германии - 1 598.