Пасхальные богослужения во всем мире

Православные христиане отмечают Пасху. На праздничном богослужении в Стамбуле Вселенский Патриарх Варфоломей призвал к немедленному прекращению войны в Украине и во всем мире, передает Day.Az со ссылкой на Евроньюс.

Впервые за два года в Греции верующие могут встретить самый важный для них день без коронавирусных ограничений.

В Афинах представители украинской диаспоры уже более 20 лет собираются в церкви Святой троиц. Сегодня украинские беженцы здесь молятся вдали от родных. "В моей семье это большая традиция, мы собираемся за столом на Пасху, но, к сожалению, в этом году сложилась такая ситуация, что мои родители отмечают праздник в Украине, а я здесь одна", -- рассказывает беженка из Ирпеня.

Пасху встретили также египетские христиане-копты. Меры безопасности в стране были повышены, т.к. в 2017 году жертвами двойного теракта во время богослужений стали десятки христиан.

В Рамаллахе православные церкви отмечали "субботу света" - из Иерусалима прибыл благодатный огонь. В городе состоялось шествие скаутов под звуки национальной и религиозной музыки.