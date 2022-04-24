В Австрии сказали, в каком году ЕС хочет отказаться от газа из России

Европейский союз намерен отказаться от поставок газа из России к 2027 году. Об этом сообщила в воскресенье австрийский министр по делам защиты климата, экологии, энергетики, транспорта, инноваций и технологий Леоноре Гевесслер, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

"Еврокомиссия сформулировала цель для всех 27 стран ЕС на 2027 год, это очень амбициозная цель, - рассказала министр в интервью австрийскому изданию OE24 в ответ на вопрос, когда Австрия откажется от российского газа. - Эта цель ЕС касается всех стран-членов, достичь ее получится при совместной работе".

Министр напомнила о зависимости в настоящее время Австрии от российского газа на 80%. "Мы должны от этого быстро освободиться, потому что зависимость делает нас уязвимыми перед шантажом и взвинчивает цены", - пояснила министр.

Гевесслер проинформировала, что для отказа от российского газа в ближайшие годы потребуется принять три шага на общенациональном уровне. "Мы должны сократить потребление газа, перейти на тепловые насосы, геотермальную энергию и так далее везде, где это возможно. Во-вторых, мы должны сами производить биогаз и возобновляемый водород. Третий момент: нам нужны другие страны-поставщики. Например, сжиженный газ, который доставляется танкерами через терминалы в Италии и Нидерландах", - отметила она.