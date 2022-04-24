В Россию вернутся 200 брендов

Благодаря параллельному импорту в Россию вернутся 200 ушедших брендов, говорится в Telegram-канале правительственного портала "Объясняем.РФ", передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

"Минпромторг составил список товаров, которые можно будет ввозить в Россию по параллельному импорту. В список попали комплектующие для автомобилей, электронной и бытовой техники, промышленное оборудование, одежда и обувь - всего более 50 групп товаров", - сказано в публикации.

Конкретные бренды не называются.

По данным "Известий", под параллельный импорт попадет продукция компаний Apple, Samsung, Nokia, Sony, Siemens, HP, а также принтеры и сканеры от Huawei и Lenovo.

Также в список включат машины Land Rover, Jeep, Jaguar, Chrysler, Bentley, Cadillac, Tesla, Volvo, комплектующие и двигатели к ним от Mahle, Cummins, Wabco (датчики и блоки), Gates (приводные ремни и гидравлика), Continental, Michelin, Goodyear и Bridgestone (шины), Deutz, Kubota, Hyundai, Nissan, Volkswagen, Toyota, Volvo и Scania.

Одежду и обувь разрешат ввозить в полной мере, без точечного подхода.