Иран задержал иностранное судно с контрабандным топливом

Корпус Стражей Исламской революции (КСИР) Ирана задержал в водах Персидского залива иностранное судно с контрабандным топливом. Об этом сообщает агентство Mehr, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

Власти республики не указали, под каким флагом экипаж осуществлял свою деятельность, однако отметили, что на корабле находилось около 200 тысяч литров контрабандных энергоносителей. Спецслужбы сняли с судна восемь человек и передали их судебным властям провинции Бушир.

Кроме того, КСИР провел проверку на пяти других иностранных кораблях, команды которых намеревались перегружать топливо на перехваченный танкер. Их лицензии на судоходство были изъяты для дальнейших разбирательств.