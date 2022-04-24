В Брюсселе протестуют против экстрадиции Ассанжа

Несколько сотен человек протестуют в Брюсселе, против экстрадиции Джулиана Ассанжа в США. В акции приняла участие его жена и адвокат Стелла Морис, а также бывший лидер лейбористской партии Великобритании Джереми Корбин. Морис заявила, что на карту поставлена "душа европейских ценностей", передает Day.Az со ссылкой на Евроньюс.

Это дело стало поводом для обсуждения свободы СМИ, поскольку сторонники Джулиана Ассанжа обвиняют Вашингтон в попытке помешать освещению законных проблем безопасности.