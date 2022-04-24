https://news.day.az/world/1456185.html Крушение четырех лодок с мигрантами у берегов Туниса - ВИДЕО
Крушение четырех лодок с мигрантами у берегов Туниса - ВИДЕО
Крушение четырех лодок с мигрантами у берегов Туниса унесло жизни по меньшей мере 12 человек, 10 пропали без вести.
Об этом сообщило агентство Reuters со ссылкой на источник в силовых структурах страны, передает Day.Az со ссылкой на Евроньюс.
По данным местной береговой охраны, всего на суднах находилось 120 мигрантов, 98 из них были спасены.
Cпасательная операция проводилась у побережья провинции Сфакс.
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