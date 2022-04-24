Крушение четырех лодок с мигрантами у берегов Туниса унесло жизни по меньшей мере 12 человек, 10 пропали без вести.

Об этом сообщило агентство Reuters со ссылкой на источник в силовых структурах страны, передает Day.Az со ссылкой на Евроньюс.

По данным местной береговой охраны, всего на суднах находилось 120 мигрантов, 98 из них были спасены.

Cпасательная операция проводилась у побережья провинции Сфакс.