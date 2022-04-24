Талибы ввели раздельное обучение в вузах по половому признаку

Пришедшее к власти в Афганистане радикальное движение "Талибан" приняло решение о разделении обучения в вузах страны по половому признаку. Об этом говорится в специальном заявлении, обнародованном сформированным талибами министерством высшего образования, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

"Студенты мужского и женского пола будут разделены и будут посещать лекции в разные дни недели", - указывается в постановлении ведомства, которое привел в воскресенье афганский телеканал Ariana News. По решению министерства, студенткам и студентам выделено по три дня в неделю для посещения занятий. "Девушки будут прослушивать лекции по понедельникам, средам и субботам, юноши - по вторникам, четвергам и воскресеньям", - отмечается в заявлении.

Министерство высшего образования уже направило циркуляр в университеты и вузы страны по данному поводу. Руководство Кабульского университета подтвердило, что имеет распоряжение об организации раздельного обучения в вузе и разработало специальный план, который "позволит студенткам продолжить учебу".

Движение "Талибан" развернуло масштабную операцию по установлению контроля над Афганистаном после объявления США весной 2021 года о решении вывести оттуда свои вооруженные силы. 15 августа прошлого года талибы без боя вошли в Кабул, а 7 сентября огласили состав своего временного правительства, легитимность которого пока не признала ни одна страна.