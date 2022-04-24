Южная Корея решила нарастить добычу нефти в Малайзии

Южнокорейский нефтеперерабатывающий завод SK Innovation Cо. подписал контракт на добычу нефти в Малайзии. Об этом сообщает агентство Yonhap, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

Южнокорейская компания SK подписала соглашение с малайзийской государственной нефтяной компанией Petroliam Nasional Berhad (Petronas) и Petroleum Sarawak Exploration and Production о добыче нефти у побережья Саравака, отметили в агентстве.

Источник Yonhap, знакомый с вопросом, указал, что южнокорейская SK Earthon инвестировала 85% акций разведочного блока. Кроме того, как оператор компания отвечает за разведку, разработку и добычу на этом блоке.

По словам генерального директора SK Earthon Мён Сона, компания решила увеличить шансы на успех в малазийском блоке, тем самым увеличив влияние бизнеса в Юго-Восточной Азии.