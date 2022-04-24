Космонавты на МКС "испекли" кулич

Космонавты Роскосмоса Олег Артемьев, Денис Матвеев и Сергей Корсаков собственными силами приготовили пасхальный кулич на борту Международной космической станции, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

Чтобы его "испечь", космонавтам потребовалось несколько видов печенья: "Русское", "Восток", имбирное и с курагой. Также космонавты использовали медовую коврижку, лепешку, джемы с лимоном, с имбирем и мед. Сверху кулич покрыт творогом с орехами и посыпан цукатами.

Космонавты попробуют кулич собственного приготовления после общения с патриархом Московским и всея Руси Кириллом, которое запланировано в скором времени.

Православные верующие во всем мире в воскресенье отмечают главный христианский праздник - Пасху, день Воскресения Христова. Пасху по юлианскому календарю встречают Русская, Иерусалимская, Сербская, Грузинская, Болгарская и другие поместные православные церкви.