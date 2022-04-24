В Турции раскритиковали заявление Байдена о т.н. "геноциде армян"

Утверждения, не имеющие отношения к историческим фактам и международному праву, касающиеся событий 1915 года, недействительны. К этому относится и сегодняшнее неудачное заявление президента США Джо Байдена, в котором повторяется ошибка, допущенная им в 2021 году. Мы отвергаем заявления и решения, фальсифицирующие исторические факты политическими комментариями, решительно осуждаем тех, кто настойчиво совершает эту ошибку.

Как передает Day.Az, об этом говорится в заявлении МИД Турции.

В заявлении говорится, что односторонние и предвзятые подходы к истории, которые не служат никакой цели, кроме создания враждебности, морально проблематичны и политически мотивированы.

"Турция с уважением вспоминает страдания всего османского населения, в том числе и армян. Мы отвергаем попытки политизировать эти моменты боли. Турция считает, что спорные исторические периоды, такие как события 1915 года, следует исследовать в рамках беспристрастных, научных и правовых принципов. С этой целью Турция предложила создать совместную комиссию по истории и открыла все свои архивы. Турция стремится к миру и стабильности в регионе и во всем мире, а также к тому, чтобы дух сотрудничества вышел на первый план. Инициатива нормализации отношений с Арменией является еще одним проявлением этой концепции", - отметили в МИД.

Отметим, что в послании патриарху армян Турции Машаляну президент Реджеп Тайип Эрдоган сказал, что важно вместе строить будущее, а не усугублять боль.