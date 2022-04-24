Береговая охрана Ливии задержала сотни нелегалов

Береговая охрана Ливии задержала в воскресенье 541 нелегального мигранта, который намеревался морем добраться до Европы.

Об этом сообщил информационный портал Al Mashhad Al Araby, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

В антимиграционном управлении МВД страны подтвердили данные о пресечении в Мисурате (200 км к востоку от Триполи) попытки большой группы людей добраться до Европы на судне.

В начале этого года Министерство внутренних дел Ливии получило от Италии снаряжение на сумму €42 млн для борьбы с нелегальной миграцией, в том числе средства материально-технической поддержки.

Согласно данным Международной организации по миграции, в 2021 году при попытках пересечь Средиземное море погибли около 655 нелегалов из Ливии, 897 человек считаются пропавшими без вести. В том же году более 32 тыс. ливийских мигрантов были спасены в море и возвращены на родину. Большинство из них направлялись на юг Италии.