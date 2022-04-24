В Иране от коронавируса скончались 13 человек

Число случаев заражения коронавирусом в Иране возросло на 7 216 040 человек.

Об этом сообщили в Министерстве здравоохранения и медицинского образования Ирана, передает Day.Az со ссылкой на ИРНА.

"С начала вспышки коронавируса в Иране зафиксированы 6 966 954 случая выздоровления среди заразившихся", говорится в сообщении Министерства здравоохранения.

На данный момент 64 266 837 человек получили первую дозу вакцины от коронавируса, 57 461 194 человека - вторую дозу, 26 903 884 человека - третью дозу. С начала вакцинации в стране применены 148 631 915 доз вакцины против COVID-19.

Еще 13 иранца умерли от коронавирусной болезни (COVID-19) за последние 24 часа, в результате чего общее число погибших достигло 140 800 человек.