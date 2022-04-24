ЧП в польской шахте

Четыре горняка погибли в результате сильного подземного толчка в шахте "Зофьювка" на юге Польши.

Об этом сообщила в воскресенье пресс-служба компании Jastrz bska Sp ka W glowa ("Ястшембская угольная компания"), которой принадлежит шахта, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

После произошедшего в субботу подземного толчка в шахте остались 10 горняков. Четверых нашли без признаков жизни, врач подтвердил летальный исход. Спасатели продолжают поиск шести человек.

"Условия в находящемся под угрозой районе сложные. Высокая концентрация метана, высокая температура значительно снижают интенсивность спасательной операции", - информировали в компании.