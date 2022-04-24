https://news.day.az/world/1456231.html ЧП в польской шахте - есть погибшие
ЧП в польской шахте - есть погибшие
Четыре горняка погибли в результате сильного подземного толчка в шахте "Зофьювка" на юге Польши.
Об этом сообщила в воскресенье пресс-служба компании Jastrz bska Sp ka W glowa ("Ястшембская угольная компания"), которой принадлежит шахта, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.
После произошедшего в субботу подземного толчка в шахте остались 10 горняков. Четверых нашли без признаков жизни, врач подтвердил летальный исход. Спасатели продолжают поиск шести человек.
"Условия в находящемся под угрозой районе сложные. Высокая концентрация метана, высокая температура значительно снижают интенсивность спасательной операции", - информировали в компании.
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