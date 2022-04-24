В мире за неделю из-за ковида умерли менее 20 тыс. человек

Заболеваемость ковидом в мире снижается пятую неделю подряд - всего с 17 по 23 апреля было зарегистрировано более 4,2 млн заражений, что примерно на 28% меньше, чем за предыдущие семь дней.

Это соответствует уровню ноября прошлого года, следует из подсчетов ТАСС, передает Day.Az.

Смертность вслед за заболеваемостью также резко пошла вниз. Впервые с марта 2020 года в мире из-за ковида за неделю умерли менее 20 тыс. человек.

Темпы распространения инфекции резко снизились в азиатских странах. Так, в Южной Корее, которая более месяца была на первом месте по числу выявляемых за сутки случаев заражения, заболеваемость за неделю упала почти на треть. Сейчас там фиксируют примерно по 90 тыс. новых инфицированных в день. Во Вьетнаме показатели за последние семь дней снизились сразу вдвое, в Японии - на 15%. Рост отмечается только в Таиланде, но пока он не столь значительный.

Теперь на первое место по заболеваемости вышла Германия, где в сутки фиксируют примерно 96 тыс. новых случаев. Ситуация ухудшается и в других европейских странах. Так, во Франции ковид сейчас диагностируют примерно у 68 тыс. человек в день, в Италии - у 52 тыс.

Новые вспышки отмечаются и в Америке. В частности, в США темпы распространения инфекции на этой неделе выросли на 20%. В день там теперь регистрируют около 40 тыс. заразившихся.

Смертность

С 17 по 23 апреля в мире было зарегистрировано 15,3 тыс. летальных случаев - на 4,2 тыс. меньше, чем за предыдущий аналогичный период.

Смертность из-за ковида выросла за последние дни в Европе. Однако на первом месте все еще находятся США, где в сутки фиксируют около 300 умерших (снижение показателей по сравнению с прошлой неделей почти на четверть).

На второй позиции Великобритания, где ежедневно умирают около 240 человек. Далее следуют Германия и Россия (около 200), однако в этих государствах показатели смертности снижаются. А во Франции, наоборот, отмечается рост. Там сейчас регистрируют около 150 летальных случаев в сутки.