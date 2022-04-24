Провокаторша Ле Пен признала поражение на выборах

Выдвинутая партией "Национальное объединение" и купленная армянским лобби провокаторша Марин Ле Пен, признала свое поражение на выборах президента Франции.

Как передает Day.Az, несмотря на это, Ле Пен заявила, что считает свой результат победой, а также пообещала выполнять свои обязательства перед гражданами страны.

Ранее сообщалось, что действующий президент Франции Эммануэль Макрон лидирует во втором туре президентских выборов, набирая от 55 до 58 процентов голосов избирателей. Ле Пен набрала от 42 до 45 процентов.

Напомним, что армянское лобби Франции делало большую ставку на кандидатов с сомнительной и скандальной репутацией, таких как Ле Пен, Эрик Земмур и Валери Пекресс, однако, как показали своими голосами французы, они против таких персонажей, ибо во Франции есть серьезные социальные проблемы, которые необходимо решать. Избирателей волнуют не глобальные и вымышленные армянские проблемы, а внутренние. В первом туре расист, нацист и исламофоб Эрик Земмур, а также не менее "привлекательная" своим бэкграундом Валери Пекресс набрали ничтожное количество голосов.