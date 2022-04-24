Главы Еврокомиссии и Евросовета поздравили Макрона с победой на выборах

Председатели Еврокомиссии и Евросовета Урсула фон дер Ляйен и Шарль Мишель поздравили в воскресенье Эмманюэля Макрона с победой на выборах президента страны.

"Дорогой Эмманюэль Макрон, поздравляю с переизбранием на пост президента республики. Надеюсь на продолжение нашего отличного сотрудничества. Вместе мы будем продвигать Францию и Европу", - написала в Twitter фон дер Ляйен, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

"Мои горячие поздравления, дорогой Эмманюэль Макрон. В эти неспокойные времена нам нужны сплоченная Европа и Франция, полностью приверженная более суверенному и стратегическому Евросоюзу. Мы можем рассчитывать на Францию еще пять лет", - отметил в свою очередь Мишель.

Макрон, получивший, по предварительным данным, 57,6% голосов, в настоящий момент находится в Елисейском дворце. В ближайшее время он должен прибыть на Марсово поле для выступления. Кандидат "Национального объединения" Марин Ле Пен получила 42,4% голосов.