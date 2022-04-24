https://news.day.az/world/1456242.html Сторонники Макрона в Париже с ликованием встретили предварительные данные о его победе
Сторонники Макрона в Париже с ликованием встретили предварительные данные о его победе
Сторонники президента Франции Эмманюэля Макрона, собравшиеся в воскресенье вечером на Марсовом поле в Париже, с ликованием встретили известие о его победе во втором туре президентских выборов.
Как передает Day.Az со ссылкой на ТАСС, предварительные результаты голосования были выведены на большой экран, установленный на Марсовом поле. У многих собравшихся у Эйфелевой башни были французские флаги.
Макрон, получивший, по предварительным данным, 57,6% голосов, в настоящий момент находится в Елисейском дворце. В ближайшее время он должен прибыть на Марсово поле для выступления.
Кандидат "Национального объединения" Марин Ле Пен получила 42,4% голосов.
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