https://news.day.az/world/1456245.html Сколько голосов набрал Макрон? - ПОСЛЕДНИЕ ДАННЫЕ
Сколько голосов набрал Макрон? - ПОСЛЕДНИЕ ДАННЫЕ
Действующий президент Франции Эмманюэль Макрон набирает 51,29%.
Об этом сообщило МВД республики после подсчета 42% голосов во втором туре президентских выборов, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.
Напомним, что оппонент Макрона Марин Ле Пен набрала 48,71%.
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