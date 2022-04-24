Сколько голосов набрал Макрон?
Depozit faizini öncədən al!

Действующий президент Франции Эмманюэль Макрон набирает 51,29%.

Об этом сообщило МВД республики после подсчета 42% голосов во втором туре президентских выборов, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

Напомним, что оппонент Макрона Марин Ле Пен набрала 48,71%.