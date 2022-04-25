Турецкая армия уничтожила 7 террористов на севере Сирии
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Бойцы спецназа ВС Турции нейтрализовали 7 боевиков YPG (сирийское крыло террористов РПК) в зонах антитеррористических операций "Щит Евфрата" и "Оливковая ветвь" на севере Сирии, передает Day.Az со ссылкой на Анадолу.

В Министерстве национальной обороны Турции сообщили, что боевики РПК/YPG открыли огонь в подконтрольные турецкой армии зоны.