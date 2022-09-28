В США человеку вживили чип для лечения депрессии

В США проходят испытания вживленного чипа для лечения депрессии у человека. Об этом сообщает Bloomberg, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

Депрессия - это серьезное психическое заболевание, при котором человек почти постоянно находится в подавленном настроении, не испытывает радость и не интересуется жизнью. Оно очень плохо поддается медикаментозному лечению, и потому биологи ищут альтернативные методы терапии.

Стартап Inner Cosmos тестирует технологию лечения этой болезни с помощью чипа. Чип проводит электростимуляцию определенных долей мозга каждый день по 15 минут. У ученых есть доказательства эффективности магнитной и электрической стимуляции мозга при депрессии, но реализовать подобные методы на практике довольно тяжело из-за сложности процедуры. Вживление же чипа решает эту проблему. Как сообщает компания, операция по его установки малоинвазивна по сравнению с той, которую проводят при вживлении Neuralink Илона Маска.

За добровольцами с чипом будут наблюдать врачи в течение года, после чего будет сделан вывод об эффективности и безопасности такого метода.