Глава аппарата сотрудников Белого дома намерен уйти в отставку

Руководитель аппарата сотрудников Белого дома Рон Клайн, как ожидается, в ближайшие несколько недель покинет свой пост.

Об этом сообщила в субботу газета The New York Times, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

По словам ее источников, Клайн с ноября 2022 года обсуждает данные планы с коллегами. В администрации США уже ищут ему замену. Согласно оценке издания, это станет одной из самых серьезных перестановок в администрации президента США Джо Байдена с начала ее работы.

В числе возможных кандидатов на указанный пост в публикации называют министра труда США Мартина Уолша, министра сельского хозяйства Тома Вислака, главу Совета по внутренней политике Белого дома Сюзан Райс, старшего советника Байдена Стива Риччети, бывшего координатора Белого дома по борьбе с распространением коронавируса Джеффа Зинтса и других лиц.

Клайн ранее был старшим советником в избирательном штабе Байдена. Он, в частности, курировал вопросы, касающиеся разработки стратегии борьбы с пандемией.

Клайн был руководителем аппарата вице-президента США и его советником с 2009 по 2011 год, когда этот пост в администрации президента Барака Обамы занимал Байден, а также с 1995 по 1999 год, когда вице-президентом в администрации Билла Клинтона был Альберт Гор.

Весной 2022 года Белый дом опроверг сообщения СМИ о предстоящей отставке Клайна.