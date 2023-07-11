Китайский сериал на Netflix спровоцировал гнев Вьетнама

Власти Вьетнама потребовали в течение суток удалить китайский сериал "Полет к тебе" с платформы Netflix из-за так называемой "девятипунктирной линии" на появляющейся в кадре карте.

Как передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.Ru, об этом сообщает вьетнамское издание VnExpress со ссылкой на департамент кинематографии Министерства культуры Вьетнама.

Аналогичное постановление местный Минкульт вынес также в отношении вьетнамского сервиса FPT Play. Спорную карту, на которой Китаю приписывают территории, на которые претендует и Вьетнам, показывают в девяти эпизодах.

"Полет к тебе" вышел в 2022 году, главные герои сериала - молодые работники авиации.

Сериал представляет собой романтическую драму о молодых людях, работающих в авиации.

Акватория, о которой идет речь, является частью притязаний Пекина в Южно-Китайском море. В эту линию входит и акватория, которую Вьетнам считает своей. В 2013 году Филиппины обращались в международный арбитражный суд в Гааге из-за притязаний Китая на территорию большей части Южно-Китайского моря. В 2016 году суд постановил, что у Пекина нет оснований заявлять об исторических правах на все, что находится в пределах девятипунктирной линии.

По той же причине во Вьетнаме отменяли прокат мультфильма "Эверест" и фильма "Анчартед: На картах не значится".