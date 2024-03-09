https://news.day.az/world/1642327.html "Русские оккупанты, уходите к себе домой!" - очередной антироссийский митинг в Армении - ВИДЕО
"Русские оккупанты, уходите к себе домой!" - очередной антироссийский митинг в Армении - ВИДЕО
У аэропорта "Звартноц" в Ереване состоялся очередной антироссийский митинг, сообщает во вторник Day.Az.
"Российские оккупанты, пора домой, раз и навсегда. Уходите как из Армении, так и всего Южного Кавказа. Хватит!" - взывает проживший 25 лет в Москве армянский "патриот" на митинге.
Примечательно, что митинг состоялся в окружении и при молчаливом согласии так называемых армянских "блюстителей порядка".
Представляем вашему вниманию видео с антироссийского митинга в Ереване:
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