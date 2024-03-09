"Русские оккупанты, уходите к себе домой!"

У аэропорта "Звартноц" в Ереване состоялся очередной антироссийский митинг, сообщает во вторник Day.Az.

"Российские оккупанты, пора домой, раз и навсегда. Уходите как из Армении, так и всего Южного Кавказа. Хватит!" - взывает проживший 25 лет в Москве армянский "патриот" на митинге.

Примечательно, что митинг состоялся в окружении и при молчаливом согласии так называемых армянских "блюстителей порядка".

Представляем вашему вниманию видео с антироссийского митинга в Ереване:

Подписывайтесь на наш канал в WhatsApp и будьте в курсе главных новостей!