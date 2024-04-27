В Амстердаме задержали более 100 экоактивистов

Полиция Амстердама задержала более 100 экологических активистов из организации Extinction Rebellion, перекрывших одну из оживленных дорог в городе.

Как передает Day.Az со ссылкой на ТАСС, об этом сообщил телеканал NOS.

По данным вещательной корпорации, восемь автомобилей в двух местах перекрыли кольцевую дорогу, подвергнув риску жизни других участников движения. Активисты вышли на дорожное полотно возле бывшей штаб-квартиры банка ING и потребовали от финансового учреждения немедленно прекратить финансирование компаний, занимающихся добычей полезных ископаемых. В ситуацию была вынуждена вмешаться полиция, которая задержала около 100 человек. Спустя два часа движение транспорта было возобновлено.

"Около 30 задержанных человек подозреваются в действиях, которые могли потенциально привести к дорожно-транспортным происшествиям, - отметил NOS. - Остальные задержаны за нарушение закона об общественных собраниях".

Ранее около 30 пропалестинских демонстрантов заблокировали дорогу рядом с центральным вокзалом Амстердама. Это привело к пробкам и недовольствам автомобилистов, однако демонстранты разошлись до того, как в ситуацию вмешалась полиция.

В правоохранительных органах отметили, что активисты выбрали крайне неудачный день, поскольку 27 апреля в Нидерландах отмечается День короля и большие силы брошены на обеспечение порядка на мероприятиях, проходящих по всему городу. "В один из самых загруженных дней в году для полиции Амстердама пришлось реагировать еще и на данные протесты, - отметили блюстители порядка. - Это привело к необходимости снятия ряда сотрудников с обеспечения безопасности в городе".

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