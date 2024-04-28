В США создадут новый самолет «Судного дня»

ВВС США заключили контракт на 13 млрд долларов на создание самолета "Судного дня", который заменит устаревающий E-4 Nightwatch.

Об этом сообщает Day.Az со ссылкой на Reuters.

Договор заключен с авиапроизводителем Sierra Nevada Corporation. Согласно ему, работы будут вести в Колорадо, Неваде и Огайо. Завершить создание самолета планируют в 2036 году.

С помощью самолета "Судного дня" командование США может осуществлять связь со стратегическим и нестратегическим вооружением в условиях, в том числе ядерной войны. На текущий момент ВВС США располагают четырьмя Boeing E-4 Nightwatch. Самолет может находиться в полете до семи дней при условии дозаправки в воздухе. Оборудование на борту защищено от поражающих факторов ядерного взрыва.

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