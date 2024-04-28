Британия намерена разработать к 2030 году собственные гиперзвуковые ракеты

Великобритания планирует разработать и поставить к 2030 году на вооружение гиперзвуковые крылатые ракеты в рамках попытки догнать в этой сфере Россию, Китай и США.

Об этом сообщает Day.Az со ссылкой на газету The Daily Telegraph.

По информации издания, британские военные хотят, чтобы ракеты могли двигаться с скоростью с числом Маха выше пяти, и чтобы совершенно новое оружие было разработано и произведено исключительно силами ученых королевства.

"Подобные передовые проекты возможны только благодаря новым огромным инвестициям, которое правительство сделало на этой неделе в оборонные инновации", - сообщил газете неназванный источник в Минобороны.

Планы разработки этого оружия находятся пока на начальной стадии. Нерешенным, например, остается вопрос, будут ли гиперзвуковые ракеты запускаться с земли, воздуха или моря.

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