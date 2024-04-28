Обнародованы данные по погибшим в секторе Газа

Число погибших в секторе Газа с начала октября 2023 года достигло 34 454 человек.

Как передает Day.Az, об этом сообщили в министерстве здравоохранения сектора.

Согласно информации, еще 77 575 человек получили ранения.

Отметим, что 7 октября 2023 года на Израиль была совершена комбинированная атака. С начала с территории сектора Газа начался массированный обстрел реактивными снарядами, затем последовало проникновение боевиков по земле, воде и воздуху.

Израиль объявил о состоянии войны после массированного ракетного обстрела со стороны сектора Газа. Кроме того, министр обороны Израиля Йоав Галант объявил массовый сбор резервистов.

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