В Пакистане нейтрализовали двух террористов

Двое террористов нейтрализованы в ходе операции сил безопасности Пакистана в провинции Хайбер-Пахтунхва, сообщили в межведомственной службе по связям с общественностью Вооруженных сил страны, передает Day.Az.

Согласно информации, силы безопасности страны провели антитеррористическую операцию в районе Дера Исмаил Хан. Их целью стало одно из укрытий террористов, информацию об этом предоставили местные органы безопасности. В результате боестолкновения двое террористов ликвидированы.

С места перестрелки было изъято оружие, боеприпасы и самодельные взрывные устройства, которые террористы планировали использовать против граждан Пакистана.

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