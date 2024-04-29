Около 900 человек арестовали на протестах в американских вузах

Полиция США арестовала за последние 10 дней около 900 человек на пропалестинских демонстрациях, проходящих на территориях американских вузов.

Как передает Day.Az со ссылкой на ТАСС, об этом сообщила газета The Washington Post, которая провела собственные подсчеты.

Как отмечает издание, это "самый масштабный ответ полиции на активизм" учащихся за последние годы, что, по мнению экспертов, ставит перед правоохранительными органами множество потенциальных проблем.

Массовые демонстрации в американских кампусах - это как мирные сидячие забастовки, так и столкновения с полицейскими и произраильскими активистами. Так, в Университете Эмори полиция Атланты (штат Джорджия) заявила, что стражи порядка применили "химические раздражающие вещества", чтобы разогнать протестующих. В интернете было опубликовано видео, на котором полицейский использовал на территории этого вуза электрошокер против лежавшего на земле человека. Правоохранительные органы подтвердили подлинность видеозаписи и утверждали, что пострадавший сопротивлялся аресту. Волна арестов в кампусах США началась 18 апреля, когда ректор Колумбийского университета Минуш Шафик обратилась в полицию Нью-Йорка с просьбой помочь прогнать митингующих с территории вуза. Это решение привело к арестам более 100 человек в кампусе на Манхэттене и вызвало новые волны протестов по всей стране.

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