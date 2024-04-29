В Египте состоится новый раунд переговоров о прекращении огня в Газе

В понедельник 29 апреля Египет посетит делегация ХАМАС для проведения нового раунда переговоров о прекращении огня.

Как передает Day.Az, об этом сообщает Reuters.

Состоится обсуждение предложения о прекращении огня, переданное ХАМАС посредникам из Катара и Египта, а также ответ Израиля. Делегация, как ожидается, отреагирует на последнее предложение Израиля о поэтапном перемирии в Газе, сделанное в субботу.

По сообщениям источников, это включает соглашение об освобождении менее 40 заложников в обмен на освобождение палестинцев, содержащихся в израильских тюрьмах, и о втором этапе перемирия, которое включает "период устойчивого спокойствия".

После первого этапа Израиль разрешит свободное передвижение между югом и севером Газы и частичный вывод израильских войск из Газы, сообщил источник.

Переговоры состоятся между делегацией ХАМАС, катарскими и египетскими посредниками для обсуждения замечаний, сделанных группой по поводу реакции Израиля на ее недавнее предложение.

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