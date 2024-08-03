В Британии призвали немедленно созвать парламент

Британский депутат и кандидат на пост лидера оппозиционной Консервативной партии Прити Пател призвала созвать парламент из-за массовых беспорядков после нападения с ножом на детей в Саутпорте.

Как передает Day.Az, об этом она написала в социальной сети X.

По ее словам, пришел момент "солидарности на национальном уровне" и единого выступления с осуждением. "Мы либо верим в верховенство закона, либо нет", - заявила она. Депутат также назвала насильственные протесты в британских городах неприемлемым.

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